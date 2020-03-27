الفتح : لا يمكن تمرير الحكومة الجديدة دون موافقة الكتل الشيعية

2020/03/27 | 17:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تحالف الفتح أن تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي لا يمكن تحقيقه دون موافقة الكتل الشيعية على الكابينة الوزارية.

وقال النائب عن التحالف فاضل الفتلاوي في تصريح إن اغلب الكتل الشيعية قد تعارض الكابينة الوزارية للزرفي وخاصة الفتح والفضيلة ودولة القانون والحكمة.وأضاف الفتلاوي ان المكلف بتشكيل الحكومة لا يمكن ان يمضي داخل البرلمان من دون موافقة الكتل الشيعية على كابينته الوزارية.

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