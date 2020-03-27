إنقاذُ «العرائس الجهاديات».. القصّة الكاملة لمهمّة جنديٍ بريطاني في الموصل

2020/03/27 | 17:14 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر جندي المشاة البريطاني السابق مرتدياً سترةً واقية وحاملاً على كتفه قذيفة AK-47 ومسدساً على وركهِ ونظارةً واقية تحمي عينيه، حيث وجد نفسه وسط أخطرِ ساحة معركة في العالم خلال

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