نينوى تشيّد مستشفى لمصابي كورونا في أسبوعين

2020/03/27 | 17:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن محافظ نينوى، يوم الجمعة، أن المستشفى المتخصص بالحجر الصحي المتعلق بمصابي فيروس كورونا سينجز في غضون اسبوعين.

وقال المحافظ نجم الجبوري، في تصريح ورد لشفق نيوز، ان "المستشفى الكرفاني للحجر الصحي سينجز خلال 15 يوما وبسعة 130 سريرا في أطراف مدينة الموصل".

وأضاف الجبوري أنه "تقرر السماح لأصحاب المحال الغذائية بافتتاح محالهم للتخفيف عن كاهل المواطنين في ظروف حظر التجوال".

واشار الجبوري الى مطالبته "ممثلي المحافظة في مجلس النواب العراقي ان يلتفتوا لشريحة ذوي الدخل المحدود ومساعدتهم في تخطي هذه المحنة".

يشار الى ان محافظ نينوى رئيس اللجنة الأمنية العليا رئيس خلية الازمة، قد اعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، منع الدخول الى المحافظة "بصورة نهائية"، وفيما استثنى للمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والوقود والحالات الإنسانية، أشار الى ان المنع يتواصل حتى انتهاء تاريخ الحظر.

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