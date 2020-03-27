الشيخ جمال الضاري : على الحكومة مساعدة العوائل التي تعتمد على الأجور اليومية

2020/03/27 | 17:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري ‫الحكومة العراقية بإيجاد حلول عاجلة لذوي الدخل اليومي في ظل الظروف التي يمر بها العراق بسبب وباء كورونا.‬

وقال الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري ان‫على الحكومة العراقية ان تتخذ إجراءات عاجلة لمساعدة العوائل التي تعتمد على الأجور اليومية وتوفر لهم منحة مالية تساعدهم لتخطي هذا الظرف الصعب، كما يجب التحرك لإعفاء المستأجرين البسطاء من دفع الإيجار لمدة ثلاث اشهر خصوصا الذين يدفعون إيجارهم للأوقاف الدينية وأملاك الدولة.‬

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