2020/03/27 | 17:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد معاون رئيس أركان الحشد الشعبي في العراق لشؤون العمليات أبو علي البصري، الجمعة، استنفار وتسخير الطاقة القصوى في حملات كوادر الحشد الشعبي لمكافحة ف...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يجند إمكاناته وكوادره لمكافحة وباء كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يجند إمكاناته وكوادره لمكافحة وباء كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).