ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في العراق إلى 458

2020/03/27 | 17:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الجمعة، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في عموم البلاد، حيث بلغ عدد المصابين 458 وحالات الوفاة سجلت 40 حالة، ...

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