الديوانية تشدد اجراءاتها مع النجف بعد تزايد الاصابات بفيروس كورونا

2020/03/27 | 17:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أكدت خلية الازمة في محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، تشديد الإجراءات مع جارتها محافظة النجف، وذلك بعد زيادة تسجيل الاصابات بفيروس كورونا داخل النجف.وقالت الناطق باسم خلية الازمة في الديوانية، مدير عام صحة المحافظة، لمياء الحسناوي، إن “الخلية اجرت اتصالا بمحافظ الديوانية زهير الشعلان، وطالبته بضرورة تشديد الاجراءات الخاصة بغلق منافذ المحافظة […]

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