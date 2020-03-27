وزير الصحة البريطاني يؤكد إصابته بكورونا ويخضع للحجر المنزلي

2020/03/27 | 17:24 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر هانكوك تغريدة على حسابه بتويتر، أكد فيها أن نتائج فحص الإصابة بفيروس كورونا الذي خضع له كانت إيجابية، مضيفا أنه يعاني من أعراض طفيفة، وأنه يخضع حاليا للعزل في المنزل.

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