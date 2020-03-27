خلال يوم واحد.. هولندا تسجل أكثر من 112 وفاة و1.1 ألف إصابة جديدة بكورونا

2020/03/27 | 17:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت السلطات الصحية الهولندية اليوم الجمعة عن تسجيل 112 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة (RIVM) أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد قد بلغت بذلك 546.

وأشار المعهد إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا ارتفع منذ أمس بـ1172 حالة وبلغ 8603.

ولفت المعهد إلى وجود مؤشرات على انخفاض وتيرة تفشي الفيروس في هولندا، معربا عن أمله في الإعلان في غضون أيام عما إذا كانت إجراءات التباعد الاجتماعي والتدابير الأخرى التي اتخذتها الحكومة لوقف انتشار الوباء، تؤتي ثمارها.

بغداد اليوم- متابعة

اعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، الجمعة (27 آذار 2020)، اصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت روتيرز ، أن هانكوك، مصابا بفيروس كورونا المستجد، ويخضع للعزل حاليا.

وفي وقت سابق، افادت وسائل إعلام بريطانية، الجمعة (27 آذ

بغداد اليوم- متابعة

قررت الحكومة الروسية تعليق كافة الرحلات الجوية من وإلى البلاد اعتبارا من الجمعة 27 مارس، باستثناء الرحلات المخصصة لإجلاء المواطنين الروس إلى أرض الوطن.

جاء ذلك ضمن حزمة قرارات لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد أعلنت الح

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت متأخر من ليل الاربعاء، مقتل جنديين تركيين، بقذائف هاون اطلقها حزب العمال الكردستاني، شمالي العراق ، فيما ردت القوات التركية على هذا القصف بضرب 4 مواقع عسكرية بغارات جوية في منطقة حفتانين شمالي

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