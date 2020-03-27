بالوثيقة.. توجيه فوري من عمليات بغداد بشأن دوام المنتسبين والضباط خلال أزمة كورونا

2020/03/27 | 17:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، توجيه فوري بعدم نزول المنتسبين والضباط الموجودين حاليا في وحداتهم مع منع التحاق المنتسبين والضباط المجازين.

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