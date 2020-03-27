النهرين الإسلامي يؤجل الاستقطاعات ويتبرع بـ 100 مليون للصحة

2020/03/27 | 17:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مصرف النهرين الإسلامي الحكومي، الجمعة، تأجيل الأقساط لموظفيه وزبائنه لشهر نيسان، مبيناً أنه تبرع بـ 100 مليون دينار لوزارة الصحة.

وقال المصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه قرر "تأجيل استقطاع الأقساط الشهرية لموظفيه وكافة زبائنه لشهر نيسان تقديراً للظرف الاستثنائي الذي يمر على بلدنا ومن أجل التخفيف عن كاهل المستفيدين من خدمات المصرف".

وأضاف المصرف، أنه "قام أيضاً بالتبرع بمبلغ 100 مليون دينار إلى وزارة الصحة وعن طريق الحساب المفتوح لدى البنك المركزي العراقي، كمساهمة في تلبية احتياجات وزارة الصحة للحد من انتشار فايروس كورونا".

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