صحة الكرخ تطرح 4

2020/03/27 | 17:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطرح مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، اليوم الجمعة، أربعة نصائح ذهبية للقضاء على كورونا.وقال الحجامي في منشور على صفحته في موقع "فيسبوك"، وتابعته "كلكامش برس" إن "هناك أربعة عناصر ذهبية للقضاء على كورونا، واحد يخص الجهات الصحية والطبية، وآخر يخص القوات الامنية، واثنان من مسؤولية المواطن".وأوضح أن "العنصر الذي يترتب على الجهات الصحية هي أن يتعامل الاطباء مع كل حالة مشتبه بها على انها حالة مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا حتى يتبين العكس".واضاف أن “العنصر الذي يترتب ضمن مسؤولية القوات الامنية هي التشدد بحظر التجوال". وتابع الحجامي "اما المواطن فعليه الالتزام بحظر التجوال التزاما فعليا واتباع شروط السلامة اولا، وثانيا ضرورة مراجعة أقرب موؤسسة صحية عند الشعور بأية أعراض تشبه أعراض الزكام او الانفلونزا".

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