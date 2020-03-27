2020/03/27 | 17:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعربت خلية الأزمة النيابية، اليوم الجمعة، عن "مخاوفها وقلقها" من تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في بغداد والمحافظات، مشددة على ضرورة الحزم في تطبيق حظر التجوال.وذكرت الخلية في بيان تلقت "كلامش برس" نسخة منه، أنها عقدت اجتماعاً "برئاسة رئيسها، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، افي بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "اجتمعت خلية الازمة النيابية المكلفة بمواجهة وباء كورونا، بحضور وكلاء وزارات الخارجية والصحة والنقل ونائب قائد عمليات بغداد ومدير قناة العراقية الاخبارية".وبينت انه "تم خلال الاجتماع وضع آلية وجدول بالاولويات الخاصة بعودة العراقيين العالقين والراغبين بالعودة الى البلاد، ودعوة العراقيين الى مراجعة شركة الخطوط الجوية العراقية والبعثات الدبلوماسية في دولهم لتثبيت التوقيتات الزمنية لعودتهم، على ان تقوم وزارة الصحة بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية فور عودتهم، حفاظا وحرصا على سلامتهم وسلامة المجتمع".وعبر الكعبي عن "تخوفه وقلقه من الزيادة الحاصلة خلال هذا اليوم بعدد الحالات المشخصة بفيروس كورونا، سيما في محافظتي النجف والبصرة وجانب الرصافة ببغداد".ودعا "خلية الازمة الوزارية والقوات الامنية المنتشرة في مختلف ارجاء البلاد بتشديد اجراءات فرض حظر التجوال خاصة في الاسبوعين المقبلين الحاسمين، واتخاذ القرارات الحازمة التي من شأنها منع التجمعات وغلق اماكن ارتياد الشباب بكافة انواعها".وطالب الكعبي من "مجلس الوزراء بإيلاء اهتمام بالغ وسريع باجراءات الوقاية والسلامة لحماية الأبطال من الكوادر الطبية والصحية ومختلف تشكيلات القوات المسلحة"، مؤكدا ان "زيادة حالات الاصابة بكورونا خلال هذا اليوم يدعونا لمسؤولية تضامنية بتشديد فرض حظر التجوال وزيادة نشر التوعية الصحية لدى المواطنين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الأزمة النيابية "متخوفة وقلقة" من تزايد الإصابات بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الأزمة النيابية "متخوفة وقلقة" من تزايد الإصابات بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).