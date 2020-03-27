الخطيب : وزارة الكهرباء تعمل على مرتبات اصحاب العقود المتلكئة منذ اشهر عدة

2020/03/27 | 17:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب، إن وزارته تعمل على مرتبات اصحاب العقود المتلكئة منذ اشهر عدة.

وقال الخطيب في تغريدة، على الرغم من التحديات العالمية المالية والصحية فضلاً عن هامش الدعم الحكومي الهائل في توفير خدمة الكهرباء للمواطنين بأقل من قيمتها المُباعة، سددت الوزارة مستحقات الكثير من عقود وأجراء وزارة الكهرباء وهي بصدد تأمين مرتبات ما تَبَقى منهم من وزارة المالية مثمنا تعاون وصبر وتفهم منتسبي الوزارة.

هذا وجاء تعليق الوزير بعد يوم من كشف لمسؤول في وزارة الكهرباء، عن عجز الوزارة عن صرف رواتب تسعين ألف موظف من العقود والأجور منذ أربعة إلى ثمانية أشهر.

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