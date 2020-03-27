مظفر : ائتلاف النصر منح رئيس الحكومة المكلف عدنان الزرفي حرية بتشكيل الحكومة

2020/03/27 | 17:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال ائتلاف النصر إنه منح رئيس الحكومة المكلف عدنان الزرفي حرية بتشكيل الحكومة، لكنه أكد انه سينظر لها عند اكتمالها.

وقالت المتحدثة باسم النصر آيات مظفر إن الائتلاف منح الحرية الكاملة لعدنان الزرفي باختيار الكابينة الوزارية بعيدا عن المحاصصة الحزبية، وإنها ستكون مستقلة غير متحزبة بمشاركة جميع المكونات العراقية.

وأضافت أن النصر لا يريد ان يملي شيئا على الزرفي في مسالة اختيار المرشحين، وسينظر إلى الكابينة الوزارية عندما تنجز من قبل الزرفي ويقدمها إلى مجلس النوابوبينت المتحدث باسم النصر، على الأحزاب والكتل السياسية المعترضة الذهاب الى جانب المعارضة وعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، مثل ما فعلها ائتلاف النصر في حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي.

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