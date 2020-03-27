الخارجية العراقية : تسجيل 12 وحالات إصابة جديدة بفايروس كورونا لأبناء الجالية العراقية

2020/03/27 | 17:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الخارجية العراقية تسجيل اثنتا عشرة حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا لأبناء الجالية العراقية.

واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف ان العدد الكلي في عموم العالم بلغت اثنتين وثلاثين حالة، عشرة منها في الأردن، وست حالات في ايطاليا وخمسة في لوس انجلس وخمسة في بريطانيا وثلاثة في كندا وحالتين في لبنان وواحدة في ايران، إضافة إلى حالة وفاة واحدة في بريطانيا.

واوضح الصحاف ان السفارات العراقية في هذه البلدان تبذل أقصى الجهود في متابعة أحوال المصابين، وتهيئة الرعاية الطبية لهم.

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