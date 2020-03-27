دلور ميقري - حديث عن عائشة: الفصل الخامس عشر/ 3

2020/03/27 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري شأن أبناء قومهم في الشام، عاشَ كردُ عمّان في سفح الجبل.وكان الكثير منهم تعود جذوره للحي الكردي الدمشقي، وبعضهم وصل حديثاً مثل زوج رابعة وأقاربه.أقاموا في حي مستحدث، سيحمل اسمَ " جبل الوبدة "، وكانت بيوتهم هناك أكثر تواضعاً ولا شك من تلك، التي تركوها خلفهم في دمشق.وقد وجد برو بدَوره داراً بسيطة، كانت بالأساس جزءاً من منزل أحد الأقارب.لذلك لم تشعر امرأته بالغربة، لما تعيّن عليها أن تقيم بين أناس......

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