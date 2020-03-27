أول حالة بالعالم.. شخص مصاب بسلالتين من كورونا وينقل عدوى الفيروس الأخطر

2020/03/27 | 17:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تتخيل ممرضة بريطانية أن تواجه في أول أيام دوامها في قسم الحالات الحرجة لفيروس كورونا المستجد طلبا صادما من المسؤولين في دائرة الصحة.

ووفق صحيفة "ميرور" البريطانية كتبت ممرضة تدعى أمبر كوان على تويتر أن المديرين طلبوا منها ومن زملائها التأكد من أن لديهم معاشات تقاعدية وأن يكتبوا وصاياهم من الآن قبل بدء التعامل مع الحالات الحرجة من الفيروس.

وغردت الممرضة بصورة سيلفي تبدو فيها منهكة مع تعليق تحتها "أن يطلب منك في سن 28 التأكد من حصولك على معاشك التقاعدي وأن تكتب وصيتك".

وتعمل أمبر وزملاؤها في الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا الذي أصاب العديد من موظفي دائرة الصحة الوطنية في بريطانيا، بما في ذلك زميلة للممرضة نفسها، وفق الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أن ذلك يأتي في الوقت الذي اشتكى فيه المسعفون في جميع أنحاء المملكة المتحدة من إجبارهم على علاج المرضى بدون معدات الحماية المناسبة.

وقد حذرت الجمعية الطبية البريطانية من أن الأطباء والمرضى سوف يموتون دون معدات الوقاية الشخصية الكافية بسبب نقص المخزون.

وقال وزير الصحة مات هانكوك إن ملايين القطع من معدات الوقاية الشخصية قد أرسلت في الأيام الأخيرة وتم إنشاء خط ساخن حتى يتمكن الموظفون من الإبلاغ عن الأماكن التي يوجد فيها نقص.

وقالت الصحيفة إن حساب الممرضة على توتير عطل بعد ذلك، لكن تدوينتها كانت قد لقيت تفاعلا كبير وأعجب بها أكثر من 13 ألف مغرد.

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