2020/03/27 | 17:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا، ارتفع إلى 91 إصابة في فلسطين، بعد تسجيل 7 حالات جديدة.

وأضاف في الايجاز اليومي للتطورات الخاصة بالفيروس، أنه "جرى فحص 100 شخص في قرية بدو شمال غرب القدس، وتبين إصابة 5 منهم بالفيروس، وهم طفلة عمرها عامان، وطفل 10 سنوات، وشابان بالعشرينات، ورجل خمسيني، وجرى تحويلهم إلى فندق الكرمل في مدينة رام الله للحجر الصحي، فيما حول الخمسيني إلى مستشفى هوغو تشافيز في بلدة ترمسعيا شمالي المدينة".

وتابع: "أخذت عينات من 227 عاملا في الضفة، حيث ظهرت إصابة اثنين بالفيروس، لرجل يعمل في محطة محروقات بمستوطنة (غوش عتصيون) شمالي بيت لحم، إضافة إلى والدته التي تعمل في مجال التنظيفات بإحدى المستوطنات بتلك المنطقة".

وأكد ملحم أنه "لا صحة لما تم تداوله عن وجود إصابات جديدة في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "طواقم وزارة الصحة تواصلت مع الطواقم الصحية في القطاع التي أكدت عدم صحة ما روج له."

وقال: "سنعمل على اقتراح منظمة الصحة العالمية بوضع خيم أمام غرفة الطوارئ بالمستشفيات، والتي ستكون من أجل فحص المرضى قبل دخولهم للطوارئ، خاصة بعد أن اضطر 32 من الكادر الطبي في مجمع فلسطين الطبي للدخول للحجر الصحي بعد مخالطتهم لمصاب دخل القسم الباطني قبل أن تتم معرفة إصابته بالفيروس".

ولفت ملحم إلى وجود نقص في شرائح فحص الفيروس داخل فلسطين كما باقي دول العالم، فيما تسعى الحكومة جاهدة لتوفيرها إلى جانب أجهزة التنفس والملابس الواقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 91) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 91) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).