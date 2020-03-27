الأزمة النيابية توجه نداءً لعراقيي الخارج الراغبين بالعودة

2020/03/27 | 17:49 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعت خلية الأزمة النيابية المكلفة بمواجهة وباء كورونا، الجمعة، العراقيين في الدول الموبوءة بكورونا الى مراجعة الخطوط الجوية العراقية والبعثات الدبلوماسية في دولهم لتثبيت التوقيتات الزمنية لعودتهم.

وقالت الخلية في بيان اطلعت عليه "شفق نيوز"، ان خلية الازمة النيابية المكلفة بمواجهة وباء كورونا، اجتمعت، الجمعة، برئاسة حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب بحضور مقرر الخلية ورئيس لجنة الامن النيابية محمد رضا ال حيدر وعدد من اعضاء الخلية، بحضور وكلاء وزارات الخارجية والصحة والنقل ونائب قائد عمليات بغداد.

وأوضحت انه جرى "في الاجتماع وضع آلية وجدول بالاولويات الخاصة بعودة العراقيين العالقين والراغبين بالعودة الى البلاد، ودعوة العراقيين الى مراجعة شركة الخطوط الجوية العراقية والبعثات الدبلوماسية في دولهم لتثبيت التوقيتات الزمنية لعودتهم، على ان تقوم وزارة الصحة بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية فور عودتهم، حفاظا وحرصا على سلامتهم وسلامة المجتمع.

وابدى الكعبي "تخوفه وقلقه من الزيادة الحاصلة خلال هذا اليوم " الجمعة 27 آذار " بعدد الحالات المشخصة بفايروس كورونا، سيما في محافظتي النجف والبصرة وجانب الرصافة ببغداد"، داعياً "خلية الازمة الوزارية والقوات الامنية المنتشرة في شتى ارجاء البلاد بتشديد اجراءات فرض حظر التجوال خاصة في الاسبوعين المقبلين الحاسمين، واتخاذ القرارات " الحازمة " التي من شأنها منع التجمعات وغلق اماكن ارتياد الشباب بكافة أنواعها".

وأضاف البيان ان الكعبي طالب مع خلية الازمة النيابية، مجلس الوزراء لإيلاء اهتمام " بالغ " وسريع بإجراءات الوقاية والسلامة لحماية الأبطال من الملاكات الطبية والصحية و شتى تشكيلات القوات المسلحة، منوها على ان زيادة حالات الاصابة بكورونا في هذا اليوم يدعونا لمسؤولية " تضامنية " بتشديد فرض حظر التجوال وزيادة نشر التوعية الصحية لدى المواطنين.

وكانت الشركة العام للخطوط الجوية العراقية قد قالت في وقت سابق انها مستمرة باجلاء الرعايا من الدول الموبوءة بفيروس كورونا المستجد في ظل الالتزام بالتدابير الوقائية بالتنسيق مع وزارة الصحة.



واضافت في بيان ان وزارة الصحة تتبنى وبالتنسيق مع سلطة الطيران المدني العراقي مهمة القيام بالإجراءات الصحية المطلوبة تجاه جميع الوافدين العراقيين من تلك البلدان الى الاراضي العراقية وذلك للحد من خطورة انتشار فيروس كورونا.

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