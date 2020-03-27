الميثانول يحصد أرواح الإيرانيين لاعتقاد خاطئ بفعاليته ضد كورونا

2020/03/27 | 17:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ارتفعت أعداد الوفيات الناجمة عن التسمم بمادة الميثانول في إيران إلى أكثر من 300 شخص، وتسمم نحو ألف آخرين في مناطق مختلفة من البلاد، نتيجة لاعتقاد خاطئ عن الميثانول.

ويستهلك الكثير من الإيرانيين مادة الميثانول بعد انتشار شائعات أن تناول الكحول يساعد في الشفاء من فيروس كورونا الجديد.

وأشارت التقارير إلى أن "طفلا في الخامسة من عمره أصيب بالعمى بعد أن أجبره والداه على تناول الميثانول السام، إثر انتشار شائعة تفيد بفعالية هذه المادة الكحولية".

وتزامنت هذه الشائعات أيضا مع رسائل انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية تشير إلى أن شرب معقمات اليد الكحولية، سيقتل الفيروس.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد نفت الشائعات بخصوص علاج فيروس كورونا الجديد من خلال شرب الكحوليات.

وتعد إيران إحدى أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا الجديد في العالم مع الولايات المتحدة وإسبانيا وايطاليا والصين.

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