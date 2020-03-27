قصر بكنغهام يوضح حالة الملكة إليزابيث بعد إصابة جونسون بكورونا

2020/03/27 | 17:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أصدر قصر بكنغهام، اليوم الجمعة، بيانا عن الحالة الصحية للملكة إليزابيث الثانية، بعد تأكيد إصابة رئيس الوزراء بوريس جونسون بفيروس كورونا الجديد.

وصرح متحدث باسم قصر بكنغهام، بأن "الملكة إليزابيث (93 عاما) التقت جونسون آخر مرة في 11 اذار الجاري، وأنها بحالة صحية جيدة".

وأكد المتحدث أن "الملكة إليزابيث تلتزم بجميع التوصيات الصحية، ولا تزال في مقرها قصر وندسور مع زوجها الأمير فيليب (98 عاما) محاطة بعدد قليل من الموظفين".

وجاء هذا البيان بعد يومين من تأكيد العائلة الملكية إصابة الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني النجل الأكبر للملكة إليزابيث بفيروس كورونا أيضا.

وسبق أن كشف قصر بكنغهام أن الملكة إليزابيث لم تلتق الأمير تشارلز منذ 12 آذار أي قبل أبكر وقت ممكن لإصابته بالوباء.

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