المالكي : لا نؤيد مرشحاً لرئاسة الحكومة لا يحظى بتأييد أغلبية الشيعة والقوى الوطنية

2020/03/27 | 17:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إنه لا يؤيد مرشحاً لرئاسة الحكومة لا يحظى بتأييد أغلبية الشيعة والقوى الوطنية.

وقال المالكي في تغريدة على حسابه في تويتر، لا شك أن موقف ائتلاف دولة القانون ثابت هو أنه يؤيد مرشح الاغلبية في المكون الاكبر، والذي لابد من ان يحصل على موافقة كتل الفضاء الوطني.

وتابع بالقول، لا يمكن تأييد أي مرشح يفتقد أحد هذين البعدين، لأن ائتلاف دولة القانون يخشى تبعات التقاطعات وانعكاسها على العملية السياسية المحاصرة بأكثر من تحد.

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