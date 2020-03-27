الزراعة تؤكد استمرارها بتأمين المحاصيل خلال فترة حظر التجوال

2020/03/27 | 17:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الزراعة، الجمعة، انها مستمرة بتأمين المحاصيل الزراعية طوال فترة حظر التجوال في عموم البلاد.

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