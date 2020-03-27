تأمين مداخل ساحة اعتصام الناصرية ضمن اجراءات منع تفشي كورونا

2020/03/27 | 17:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ذي قار-اين]شرعت عدد من دوريات شرطة النجدة في محافظة ذي قار بتأمين مداخل ساحة اعتصام الناصرية بعد التوصل إلى اتفاق مشترك في إطار الإجراءات الاحترازية.

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