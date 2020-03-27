الزرفي والحلبوسي يبحثان الأوضاع الراهنة وحجم التحديات السياسية والاقتصادية والصحية

2020/03/27 | 18:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تفشي فيروس كورونا، بالإضافة الى الازمة المالية وتأخر إقرار الموازنة العامة.وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي زار مدينة الفلوجة، والتقى خلال زيارته رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بحضور عدد من البرلمانيين مبينا أن الجانبين استعرضا الأوضاع الراهنة في العراق وحجم التحديات السياسية والإقتصادية والصحية والسبل الكفيلة بمواجهتها بروح المسؤولية، وتركّز النقاش على مخاطر تفشي فيروس كورونا وكيفية تداركها الى جانب الأزمة المالية وتأخر إقرار الموازنة العامة..وتطرّق الزرفي وفقا للبيان، الى المنهاج الحكومي المقترح والمزمع تقديمه الى مجلس النواب قبيل انتهاء المدة الدستورية للتكليف، والذي تناول رؤيته للأزمات القائمة والحلول والمعالجات المطروحة الى جانب آخر مستجدات المواقف السياسية للقوى والأحزاب الرئيسة من تشكيل الحكومة المرتقبة.

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