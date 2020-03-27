2020/03/27 | 18:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-متابعة

ارتفعت أعداد الوفيات الناجمة عن التسمم بمادة الميثانول في إيران إلى أكثر من 300 شخص، وتسمم نحو ألف آخرين في مناطق مختلفة من البلاد، نتيجة لاعتقاد خاطئ عن الميثانول.

ويستهلك الكثير من الإيرانيين مادة الميثانول بعد انتشار شائعات أن تناول الكحول يساعد في الشفاء من فيروس كورونا المستجد.

وأشارت التقارير إلى أن طفلا في الخامسة من عمره أصيب بالعمى بعد أن أجبره والداه على تناول الميثانول السام، إثر انتشار شائعة تفيد بفعالية هذه المادة الكحولية.

وتزامنت هذه الشائعات أيضا مع رسائل انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية تشير إلى أن شرب معقمات اليد الكحولية، سيقتل الفيروس.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد نفت الشائعات بخصوص علاج فيروس كورونا المستجد من خلال شرب الكحوليات.

وتعد إيران إحدى أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا المستجد في العالم مع الولايات المتحدة وإسبانيا وايطاليا والصين.

بغداد اليوم- بغداد

نشرت وزارة الصحة العراقية، الموقف الوبائي لفايروس كورونا في العراق، ليوم الجمعة.

وكانت وزارة الصحة والبيئة اعلنت، الجمعة (27 آذار 2020)، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في عموم العراق، حيث بلغ عدد المصابين 458 وحالات ا

بغداد اليوم _ الديوانية

أكدت خلية الازمة في محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، تشديد الإجراءات مع جارتها محافظة النجف، وذلك بعد زيادة تسجيل الاصابات بفيروس كورونا داخل النجف.

وقالت الناطق باسم خلية الازمة في الديوانية، مدير عام صحة المحافظة،

بغداد اليوم- بغداد

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، الجمعة، أن الوزارة لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا للعراقيين المقيمين في بنغلادش.

وقال الصحاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزارة الخارجية لم تُسجّل اي إصابة بفايروس كورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الميثانول يحصد أرواح المئات في إيران لاعتقاد خاطئ بفعاليته ضد كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الميثانول يحصد أرواح المئات في إيران لاعتقاد خاطئ بفعاليته ضد كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).