الصحة تنشر خارطة الموقف الوبائي لكورونا في العراق

2020/03/27 | 18:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نشرت وزارة الصحة العراقية، الموقف الوبائي لفايروس كورونا في العراق، ليوم الجمعة.

وكانت وزارة...





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