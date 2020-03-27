محافظ بابل يصدر قرارًا مهمًا يخص عمال النظافة في المحافظة

2020/03/27 | 18:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيوز: بغداد وجه محافظ بابل حسن منديل، اليوم الجمعة، بتخصيص قطع أراضي الى عمال النظافة تقديرا لجهودهم وتأديتهم واجباتهم على أتم وجه.وقال مراسل “العهد نيوز” إن “محافظ بابل حسن منديل وجه كذلك بصرف مخصصات خطورة لعمال التنظيفات، كذلك شراء كمامات وقفازات تخصص لهم لحمايتهم من مرض كورونا كونهم يتعاملون مع النفايات وماتحتويها من فيروسات […]

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