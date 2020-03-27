اللواء 16 بالحشد يباشر ببناء مستشفى لحجر مصابي كورونا في كركوك

2020/03/27 | 18:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشر اللواء 16 في الحشد الشعبي بالتعاون مع المرجعية الدينية، الجمعة، ببناء مستشفى لحجر المصابين بفيروس كورونا سعة 118 سريرا في محافظة كركوك.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن اللواء 16 في الحشد الشعبي وبالتعاون مع المرجعية الدينية الرشيدة باشر ببناء مستشفى كرفاني بمجموع 118سريرا وبمساحة كلية 2700متر مربع في محافظة كركوك.

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