صلاح الدين تغلق الأقضية والنواحي بالكونكريت والأسلاك الشائكة

2020/03/27 | 18:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أمر محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل الجبوري يوم الجمعة قوات الأمن بإغلاق مداخل الأقضية والنواحي بالكتل الكونكريتية والأسلاك الشائكة.

جاء ذلك في خطاب موجه من الجبوري إلى قيادة عمليات سامراء وقيادة شرطة المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية.

ووفق الخطاب، فإن الجبوري قرر غلق مداخل ومخارج الأقضية والنواحي بالدعامات الكونكريتية والأسلاك الشائكة أو السدات الترابية بدءاً من الساعة السادسة من صباح يوم الزحد المقبل ولمدة أسبوع.

وتضمن الخطاب تسهيلات بشأن دخول المواد الغذائية ومشتقات النفط.

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