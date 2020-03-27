السعودية: لا محادثات مع روسيا لزيادة أعضاء أوبك+ ولا اتفاق مشترك

2020/03/27 | 18:08 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال مسؤول بوزارة الطاقة السعودية، الجمعة، إنه ليس هناك أي تواصل بين وزيري الطاقة السعودي والروسي بشأن زيادة أعضاء دول أوبك+، ولا توجد أي مفاوضات للوصول لاتفاقية لموازنة أسواق البترول.

تأتي التصريحات بعد أن قال مسؤول روسي رفيع إن موسكو على اتصال بالرياض وعدد من الدول الأخرى لاستكشاف إمكانية زيادة عدد أعضاء أوبك+، بما يعزز فرص التوصل إلى اتفاق مشترك لضبط أسواق النفط.

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