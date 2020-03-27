2020/03/27 | 18:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد قال النائب عن كتلة صادقون حسن سالم، اليوم الجمعة، إن على القضاء والنزاهة النيابية وهيئة النزاهة اتخاذ اشد الاجراءات والعقوبات الصارمة بحق المفسدين في عقد التامين الصحي الوهمي لوزارة التربية.ودعا سالم في بيان تلقته “العهد نيوز”، “القضاء و النزاهة النيابية وهيئة النزاهة الى اتخاذ اقصى الاجراءات والعقوبات الصارمة بحق المفسدين في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن صادقون يطالب القضاء والنزاهة باتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المفسدين في عقد التامين الصحي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن صادقون يطالب القضاء والنزاهة باتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المفسدين في عقد التامين الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).