2020/03/27 | 18:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت مديرية صحة البصرة، اليوم الجمعة، تسجيل 25 اصابة بكورونا، فيما بينت أن العدد التراكمي للمصابين وصل الى 67 موزعة، و7 وفيات.وذكرت دائرة الصحة، في بيان مقتضب، تلقته “العهد نيوز”، أنها سجلت “اليوم الجمعة 25 اصابة، والعدد التراكمي 67 موزعة، إضافة الى 7 وفيات”، مشيرة الى “شفاء 4 مصابين، ومايزال 56 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة تسجّل 25 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد التراكمي في المحافظة إلى 67 حالة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة تسجّل 25 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد التراكمي في المحافظة إلى 67 حالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).