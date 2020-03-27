2020/03/27 | 18:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية تستحصل موافقة رئيس الوزراء على السماح برحلة جوّية قادمة من تركيا إلى بغداد مساءً اليوم على متنها حوالى 150 مُواطِناً عراقيّاً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/27 | 18:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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