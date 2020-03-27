اليعقوبي: كورونا دعوة للبشرية الى اعادة مراجعة افكارها وسلوكياتها

2020/03/27 | 18:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..عد المرجع الديني محمد اليعقوبي فايروس كورونا بأنه دعوة للبشرية الى إجراء مراجعة لأفكارها وسلوكياتها ومبادئها، معتبراً ان “الابتلاء بالفايروس ميداناً لكشف أخلاق الشعوب وما تؤمن به من قيم ومبادئ”، مشيدا بتعامل الصين مع المرض وفق مبادئ تنسجم مع المبادئ الاسلامية.وقال اليعقوبي في بيان اصدره اليوم الجمعة ” لا شك ان وباء كورونا […]

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