الوجه الآخر لـ«كورونا» مبادرات مدنية وفردية سورية تدعو إلى التكافل وإعالة الفقراء

2020/03/27 | 18:49 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع دخول مناطق الإدارة الذاتية حظر للتجوّل، وشلّ النشاط الاقتصادي وتوقف عمل الغالبية الساحقة من الأهالي، تداول عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات وتسجيلات مصورة لمبادرات شخصية ومدنية

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