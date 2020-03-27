الشابندر ينصح الزرفي بالاعتذار ويصف تكليفه بالانتحار

2020/03/27 | 18:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد طالب السياسي المستقل، عزت الشابندر، اليوم الجمعة، من رئيس الوزراء المكلّف عدنان الزرفي بالاعتذار عن تولي رئاسة الحكومة الانتقالية.وقال الشابندر في تغريدة تابعتها “العهد نيوز”، “الاعتذار خير من الانتحار، أراني مضطرٌ لها بعد نصيحتي المخلصة له قبل عدة ايام بان ( الاعتذار خير من الانكسار ) واصراره على المضي رغم ما […]

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