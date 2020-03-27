"كورونا وأخواتها".. حكاية ألفي عام

2020/03/27 | 18:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عززت حالة الطوارئ الناجمة عن تفشي وباء كورونا المستجد التقارب بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومنافسه بيني غانتس، واتفاقهما على بقائه في منصبه على رأس "حكومة كورونا" الوشيكة بالرغم من اتهامه بالفساد.وبعد أكثر من عام من أزمة سياسية عميقة تعيشها إسرائيل، قرر غانتس في تطور مفاجئ وفي إطار اتفاق سياسي محتمل لتقاسم السلطة التحالف مع نتانياهو من أجل تشكيل "حكومة طوارئ" لقيادة إسرائيل خلال مواجهتها الجائحة.

وخرجت الصحافة الإسرائيلية، الجمعة، تحت عناوين "حكومة كورونا" و"انقلاب كورونا" إذ بدا مؤخرا أن سيناريو تشكيل حكومة بمشاركة غانتس أمر غير محتمل .

ونتانياهو هو أول رئيس وزراء في إسرائيل يخضع للمحاكمة وهو لا يزال في السلطة، عن تهم بالفساد واختلاس أموال وخيانة الثقة في ثلاث قضايا.



وإن كان ينفيها كلها.

تنافس غانتس ونتانياهو في ثلاث جولات انتخابية خلال العام الفائت، وحصل كل منهما في كل مرة مع أعضاء حزبه وحلفائه على عدد متقارب جدا أو مساو من المقاعد داخل الكنيست، وبالتالي لم يستطع أي منهما تشكيل حكومة، ما أدى إلى خلق أزمة سياسية عميقة.

ورفض غانتس الانضمام إلى حكومة تقاسم السلطة في سبتمبر الماضي، مصرا على أنه لن ينضم إلى حكومة على رأسها متهم بالفساد.

وفي حزب الليكود، نادت أصوات بإنهاء حياة نتانياهو السياسية لكنها فشلت.

وفاز معسكر نتانياهو اليميني بأغلبية الأصوات في انتخابات 2 مارس، لكنه لم يستطع تشكيل حكومة.



ومع انتشار فيروس كورونا المستجد مطلع الشهر، أرجئت محاكمته بالفساد قبل يومين من انعقادها بسبب المخاوف المرتبطة بانتشار الفيروس .

ضحية كورونا

كُلف بيني غانتس رئيس الأركان السابق وزعيم تحالف "كحول لفان" (أزرق أبيض) سابقاً بتشكيل حكومة بعد الانتخابات الأخيرة وحصل بعدها على دعم 61 نائباً.

والخميس تخلى غانتس عن طموحاته لرئاسة الوزراء وانتخب رئيسا للكنيست ودعا "لتشكيل حكومة طوارئ وطنية" مع نتانياهو مما أدى إلى تفكك تحالف "كحول لفان".

وكتب المعلق الصحافي بين كاسبيت في صحيفة "معاريف" إن هذا التحالف وعمره أقل من عام "هو أصغر ضحايا كورونا".

وأضاف أن غانتس "ضحى بطموحاته واتخذ في النهاية قرارا صعبا وشجاعا فقد اقتنع أن مصلحة البلد تتطلب منه الآن النزول عن الشجرة، في وقت الأزمات".

وأشار إلى أن غانتس "فهم أن الشعب سئم من السياسة ونسي إذا كان مؤيدا لنتانياهو أم معارضا له، الشعب جل تركيزه على الفيروس (الذي أصاب 3035 وأودى بحياة 12 شخصا) وبشكل أساسي على الاقتصاد المنهار".

استنزاف قوى

ويشرح المحاضر بجامعة تل أبيب، أودي سومر، أنه "يجب أن يُفهم قرار بيني غانتس في سياق هشاشة ائتلاف كحول لفان الوسطي الذي فشل في تشكيل حكومة بعد ثلاث انتخابات والحالة الملحة المتعلقة بفيروس كورونا".

وأضاف سومر "لا يزال أازرق أبيض في ساحة المعركة السياسية، ولكن بُترت أطراف هذا الائتلاف الذي كان لديه 33 مقعدا...



ترك بيني غانتس الائتلاف وسحب معه 15 نائبا إلى معسكر نتانياهو الذي يعمل على تحسين شروط تحالفهما".

ويرى المراقبون أن على غانتس رد تكليف رئيس الدولة رؤوفين ريفلين في الأيام المقبلة لإسناده على الفور لنتانياهو الذي يمكنه بدعم غانتس أن يشكل حكومة تتمتع بأغلبية في البرلمان ومستقرة.

وقال غانتس مساء الخميس: "هذه أيام غير عادية تحتم علينا اتخاذ قرارات غير عادية.



شعب إسرائيل يطالبنا بأن نتحد في مواجهة فيروس كورونا وتأثيراته ويطالبنا أيضا بحماية الديمقراطية".

وقال إنه يريد "تقوية" المؤسسات الديمقراطية الإسرائيلية.

لكن بالنسبة إلى أنشيل بفيفر المعلق السياسي بصحيفة هآرتس "هناك شيء واحد واضح فبعد أكثر من عام من القتال وفي زمن كورونا بات بيني غانس مرهقا وليس نتانياهو ...



لقد استغرق نتانياهو 14 شهرا لاستنزاف قوى غانتس ونجح أخيرا".

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