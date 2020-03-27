2020/03/27 | 18:51 - المصدر: الغد برس

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ترامب يتفق مع نظيره الصيني على العمل معا من أجل دحر وباء كورونا

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ترامب يتفق مع نظيره الصيني على العمل معا من أجل دحر وباء كورونا

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