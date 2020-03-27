الرئاسة العراقية تطلق مبادرة لتفادي

2020/03/27 | 18:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أطلقت رئاسة الجمهورية يوم الجمعة مبادرة لتفادي "خسارة فادحة" جراء جائحة كورونا التي قالت إنها تهدد ملايين البشر.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، ورد لشفق نيوز، أن "العالم والعراق يمر اليوم بواحدة من أصعب التحديات التي أضحت تهدد حياة الشعوب، تلك الجائحة التي لم تقف أمام خطرها أكبر الإمكانيات الطبية والاقتصادية والمالية في العالم".

وتابع البيان، "ربما كانت هذه الجائحة هي الأخطر منذ أكثر من نصف قرن من الزمان حتى أضحت إمكانيات الدول الرسمية عاجزة عن مواجهتها إذ أصابت الاقتصاد قبل الصحة فهددت مصير اقتصاديات ناهضة".

وأردف أنه "إذا كان هذا التحدي الخطير قد واجه الدول الأكثر غنىً وتقدماً طبياً، فهي أكثر تهديداً للدول الأضعف اقتصادياً والأقل تطوراً واستعداداً طبياً".

وأشار بيان الرئاسة إلى أن "مواجهة هذا التحدي الخطير الذي أضحى يهدد ملايين البشر يستوجب تكاتف كل الجهود الرسمية والمجتمعية وإلا ستكون الخسارة فادحة لا سيما وهي تصيب الأرواح".

وأضاف البيان، "إدراكاً منا لحجم التحدي ومحدودية الإمكانات واستنهاضاً للهمم وتذكيراً بالواجب الإنساني نعلن اليوم عن مبادرة الدفاع عن الوطن لحشد الجهد الوطني الشعبي لمواجهة جائحة كورونا برعاية رئاسة الجمهورية بعد أن تقدمت المرجعية الدينية العليا بمبادرتها الكريمة لرعاية الفقراء والمتعففين ومن انقطعت بهم السبل".

وقالت الرئاسة، "إننا واثقون من تناخي الجميع من أجل إنجاح هذه المبادرة لعبور الأزمة وحفظ الأرواح وسنعلن لاحقاً عن المخولين بإدارة هذه المبادرة وأرقام الحساب الذي يتم التبرع فيه وأرقام الهواتف الخاصة باللجنة المشرفة".

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