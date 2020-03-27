2020/03/27 | 18:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الخارجية: رئيس الوزراء وافق على رحلة جوية من تركيا الى بغداد على

اخبار مباشرة

الخارجية: رئيس الوزراء وافق على رحلة جوية من تركيا الى بغداد على متنها 150 عراقيا

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية: رئيس الوزراء وافق على رحلة جوية من تركيا الى بغداد على متنها 150 عراقيا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية: رئيس الوزراء وافق على رحلة جوية من تركيا الى بغداد على متنها 150 عراقيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).