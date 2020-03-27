الخارجية: رئيس الوزراء وافق على رحلة جوية من تركيا الى بغداد على
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الخارجية: رئيس الوزراء وافق على رحلة جوية من تركيا الى بغداد على متنها 150 عراقيا
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