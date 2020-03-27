الأزهر يتبرع بخمسة ملايين جنيه لمكافحة فيروس كورونا

2020/03/27 | 18:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تبرع الأزهر بخمسة ملايين جنيه لحساب صندوق "تحيا مصر"، للمساهمة في دعم جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا الجديد في مصر.

وكتب الحساب الرسمي للأزهر عبر تويتر: "قرر فضيلة الإمام الأكبر، أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، التبرع بمبلغ وقدره خمسة ملايين جنيه لحساب صندوق تحيا مصر 037037 -حساب مواجهة الكوارث والأزمات- وذلك للمساهمة فى دعم جهود مكافحة تفشى فيروس كورونا الجديد فى مصر".

وأشاد شيخ الأزهر بـ"كافة الجهود التى تبذلها الدولة والقوات المسلحة والشرطة المدنية والأطباء وطواقم التمريض وكافة الجهات المعنية فى الحفاظ على الوطن من تداعيات هذه الجائحة التى يعانى منها العالم أجمع"، مطالبا جموع المصريين بمساندة تلك الجهود وتنفيذ كافة التعليمات الصحية والوقائية حتى تزول هذه الغمة.

أكد وزير الدولة للإعلام في مصر، أسامة هيكل، اليوم الخميس، أنه "سيتم اتخاذ إجراءات أكثر عنفا في حال ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى ألف إصابة."

وأكد هيكل خلال مداخلة تلفزيوينة أنه "في حال ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى ألف حالة يتم تعطيل مصالح العمل، مع غلق الطرق وعزل محافظات محددة".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، الخميس، أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم الخميس، هو 495 حالة، من ضمنهم 102 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و24 حالة وفاة".

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