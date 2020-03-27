الوطني الكردستاني : نحذر من تكرار سيناريو علاوي مع الزرفي في عملية تشكيل الحكومة

2020/03/27 | 18:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر الاتحاد الوطني الكردستاني، من تكرار سيناريو محمد علاوي مع رئيس الوزراء المكلف الحالي عدنان الزرفي.

وقال النائب عن الاتحاد الوطني حسن آلي أحمد في تصريح إن الكتل الكردستانية ليست لديها أية إشكالية مع المكلف بتشكيل الحكومة، لافتاً إلى أن أية شخصية مكلفة برئاسة الوزراء، سواء كان الزرفي او غيره عليه أن يراعي حقوق جميع المكونات.

وأشار إلى أن الزرفي يحظى بتأييد أغلب الكتل السياسية، باستثناء بعض القوى الشيعية، مبيناً أن مطالب الكرد ثابتة، حيث عقدت رئاسة إقليم كردستان اجتماعاً مع الأحزاب الكردية في أربيل خلال فترة تكليف محمد علاوي، وتم التأكيد على أن توفر الحكومة المقبلة الأمن لجميع العراقيين، وأن تنظر بعين الانصاف لجميع المكونات ويكون ولاؤها للعراق، ولا تسمح للجهات الإقليمية التدخل في شؤونها، وعدم جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات والصراعات.

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