رئاسة الجمهورية تعلن إطلاق مبادرة الدفاع عن الوطن لمواجهة جائحة كورونا

2020/03/27 | 18:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت رئاسة الجمهورية إطلاق مبادرة الدفاع عن الوطن لحشد الجهد الوطني الشعبي لمواجهة جائحة كورونا

بيان للرئاسة ذكر، أن هذه المبادرة جاءت بعد أن تقدمت المرجعية الدينية العليا بمبادرتها الكريمة لرعاية الفقراء والمتعففين ومن انقطعت بهم السبل، مشيرا الى أن الرئاسة واثقة من تناخي الجميع لإنجاح هذه المبادرة لعبور الأزمة وحفظ الأرواح.

وأوضح البيان، أن العالم والعراق يمر بواحدة من أصعب التحديات التي أضحت تهدد حياة الشعوب، تلك الجائحة التي لم تقف أمام خطرها أكبر الإمكانيات الطبية والاقتصادية والمالية في العالم، وربما كانت هذه الجائحة هي الأخطر منذ أكثر من نصف قرن من الزمان حتى أضحت إمكانيات الدول الرسمية عاجزة عن مواجهتها اذ اصابت الاقتصاد قبل الصحة فهددت مصير اقتصاديات ناهضة.

وأضاف البيان، أن مواجهة هذا التحدي الخطير الذي اضحى يهدد ملايين البشر يستوجب تكاتف كل الجهود الرسمية والمجتمعية وإلا ستكون الخسارة فادحة لا سيما وهي تصيب الأرواح.

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