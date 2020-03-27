خلية الأزمة النيابية تدعو إلى تقديم مساعدات للفقراء وتجنب الوقوع بأزمة جديدة بسبب الحظر

2020/03/27 | 18:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت خلية الازمة النيابية أن تمديد حظر التجوال دون تقديم مساعدات للفقراء ستقود البلاد الى أزمة اخرى.

وقالت عضو اللجنة غيداء كمبش في تصريح إن قرار تمديد الحظر حتى الحادي عشر من شهر نيسان المقبل هو خيار لا مفر منه وعامل مهم لمنع وقوع كارثة في العراق بسبب فيروس كورونا في ضوء الاصابات المتصاعدة منذ أيام في ظل غياب الخيارات البديلة حاليا، إلا أن البلاد ستدخل ازمة اخرى بطابع انساني اذا استمر الحظر دون حلول حقيقة لدعم الفقراء وخاصة تفعيل ملف توزيع مفردات البطاقة التموينية لتامين قوت العوائل الامر الذي سيدفع الناس الى عدم الالتزام بالحظر.

وأشارت كمبش الى ان نحو عشرة ملايين فقير أو أكثر يعيشون تحت خط الفقر ويعتمدون بشكل رئيسي على مهن يومية متواضعة في تامين قوت يومهم وان حظر التجوال تسبب بانقطاع مصدر رزقهم اليومي.

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