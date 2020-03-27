حصاد كورونا يتجاوز 25 ألف ضحية غالبيتهم في أوروبا

2020/03/27 | 18:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاكدت تقارير طبية دولية، اليوم الجمعة، أن فيروس كورونا اودى بحياة أكثر من 25 ألف شخص في العالم غالبيتهم في أوروبا.وذكرت تلك التقارير انه "تم تسجيل 25 ألفاً و66 وفاة أغلبها في أوروبا حيث بلغت 17 ألفاً و314 حالة وفاة".واضافت ان "إيطاليا هي أكثر البلدان تضررا بعد الاعلان عن 8165 وفاة، تليها إسبانيا 4858، ثم الصين 3292".وتابعت "وسُجِّلَت في أنحاء العالم 547 ألفاً و34 إصابة مؤكدة على الأقل منذ نهاية كانون الأول ولغاية مساء اليوم الجمعة".

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