بابل تغلق جميع منافذها مع النجف

2020/03/27 | 18:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفاد مصدر امني في محافظة بابل، اليوم الجمعة، بان رئيس خلية الازمة المحافظ حسن منديل قرر اغلاق جميع منافذ المحافظة مع النجف.وقال المصدر لـ"كلكامش برس" ان "رئيس خلية الازمة في بابل، المحافظ حسن منديل، قرر اغلاق جميع منافذ المحافظة مع النجف وذلك ضمن الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا".وأضاف انه "تم توجيه الامر الى قيادة شرطة المحافظة لاغلاق سيطرة الدخول الى بابل من محافظة النجف".

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