حجز ٢٥ عجلة حمل قادمة من إيران بصورة غير رسمية

2020/03/27 | 18:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلنت محكمة تحقيق المقدادية اتخاذها إجراءات قانونية بحق عجلات تحمل مواد غذائية وخضراوات دخلت البلاد بصورة غير رسمية.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان “محكمة تحقيق المقدادية التابعة لرئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية حجزت عجلات حمل نوع كانتر عددها ٢٥ عجلة محملة بمواد غذائية وخضروات وفواكه”.وأضاف أن “الإجراءات اتخذت استنادا إلى أحكام المادة […]

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