2020/03/27 | 18:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلنت خلية الازمة النيابية المكلفة بمواجهة وباء كورونا ، اليوم ” الجمعة ” عن عقدها اجتماعا برئاسة حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب بحضور مقرر الخلية و رئيس لجنة الامن النيابية السيد محمد رضا ال حيدر وعدد من اعضاء الخلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الازمة النيابية تتخذ عدة اجراءات بشأن العراقيين في الخارج والراغبين بالعودة) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الازمة النيابية تتخذ عدة اجراءات بشأن العراقيين في الخارج والراغبين بالعودة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).